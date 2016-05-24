コードベースセクション
インディケータ

Waddah Attar Explosion - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Waddah Attar

このインディケータの主な特徴は、その名「爆発」に隠されています。

このインディケータは市場加速の瞬間を示します。それに、これは買い、売り、市場エグジットのための適切な時間を示します。

このインディケータは2008年3月6日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

Waddah Attar Explosion

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/531

