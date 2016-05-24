無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Waddah Attar Explosion - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1366
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Waddah Attar
このインディケータの主な特徴は、その名「爆発」に隠されています。
このインディケータは市場加速の瞬間を示します。それに、これは買い、売り、市場エグジットのための適切な時間を示します。
このインディケータは2008年3月6日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/531
