Waddah Attar Explosion

実際の著者：

Waddah Attar

このインディケータの主な特徴は、その名「爆発」に隠されています。

このインディケータは市場加速の瞬間を示します。それに、これは買い、売り、市場エグジットのための適切な時間を示します。

このインディケータは2008年3月6日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

