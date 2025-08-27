실제 작성자:

빅토르 체보타레프

야나 지표는 금융 자산의 가장 간단한 과매수/과매도 지표입니다.

사용 방법:

야나 지표는 확인 지표이므로 주요 신호를 확인하는 데 사용해야 합니다.

지표 수치가 100보다 크면 롱 포지션을 매도하거나 청산해야 합니다. 지표 수치가 0보다 작으면 숏 포지션을 매수하거나 청산해야 합니다.

많은 유사한 지표에서와 마찬가지로 과매수/과매도 영역의 포지션은 추세의 존재를 나타낼 수 있습니다. 시장 상황을 고려하지 않고 지표 수치를 모호하게 읽어서는 안 됩니다.

이 코드는 2009.03. 26에 코드 베이스에 게시되었습니다.