거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Yaanna - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 67
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
빅토르 체보타레프
야나 지표는 금융 자산의 가장 간단한 과매수/과매도 지표입니다.
사용 방법:
야나 지표는 확인 지표이므로 주요 신호를 확인하는 데 사용해야 합니다.
- 지표 수치가 100보다 크면 롱 포지션을 매도하거나 청산해야 합니다.
- 지표 수치가 0보다 작으면 숏 포지션을 매수하거나 청산해야 합니다.
많은 유사한 지표에서와 마찬가지로 과매수/과매도 영역의 포지션은 추세의 존재를 나타낼 수 있습니다. 시장 상황을 고려하지 않고 지표 수치를 모호하게 읽어서는 안 됩니다.
이 코드는 2009.03. 26에 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/454
XRAVI
RAVI(범위 동작 확인 지수) 추세 표시기입니다.크로넥스 슈퍼 포지션
두 가지 기술 지표인 RSI와 디마커의 중첩.
Popular MACD Strategy from Viral YouTube Video (3.5M+ Views)
350만 회 이상의 조회수를 기록한 바이럴 YouTube 동영상에서 볼 수 있는 인기 있는 MACD 기반 전략을 구현하는 자동화된 전문가 조언자입니다. MACD 크로스오버, 200 MA와 추세 필터링, 지지/저항 감지를 결합합니다.ServerTime
정확한 트레이딩 결정을 위해 차트에 서버 시간을 표시하는 가볍고 사용자 지정 가능한 도구입니다.