지표

Yaanna - MetaTrader 5용 지표

Victor Chebotariov
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
67
평가:
(21)
게시됨:
\MQL5\Include\
IndicatorsAlgorithms.mqh (11.6 KB) 조회
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
Yaanna.mq5 (13.04 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

빅토르 체보타레프

야나 지표는 금융 자산의 가장 간단한 과매수/과매도 지표입니다.

사용 방법:

야나 지표는 확인 지표이므로 주요 신호를 확인하는 데 사용해야 합니다.

  1. 지표 수치가 100보다 크면 롱 포지션을 매도하거나 청산해야 합니다.
  2. 지표 수치가 0보다 작으면 숏 포지션을 매수하거나 청산해야 합니다.

많은 유사한 지표에서와 마찬가지로 과매수/과매도 영역의 포지션은 추세의 존재를 나타낼 수 있습니다. 시장 상황을 고려하지 않고 지표 수치를 모호하게 읽어서는 안 됩니다.

이 코드는 2009.03. 26에 코드 베이스에 게시되었습니다.

야나 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/454

