Yaanna - Indikator für den MetaTrader 5

Victor Chebotariov
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1104
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Victor Chebotariov

Yaanna ist der einfachste Indikator für die Überkauft/Überverkauft-Zustände.

Anwendungsmethode:

Yaanna ist ein Indikator zur Bestätigung von Signalen.

  1. Wir sollten Verkaufen oder einen Kauf schließen, wenn sein Wert über 100 beträgt.
  2. Wir sollten Kaufen oder einen Verkauf schließen, wenn sein Wert unter 0 fällt.

So wie viele andere Indikatoren kann eine Überkauft/Überverkauft Situation die Existenz eines Trends anzeigen. Aber die Marktsituation muss auch berücksichtigt werden.

Der Code wurde in der Code Base am 26.03.2009 veröffentlicht.

Yaanna indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/454

