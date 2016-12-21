und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Yaanna - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1104
Wirklicher Autor:
Victor Chebotariov
Yaanna ist der einfachste Indikator für die Überkauft/Überverkauft-Zustände.
Anwendungsmethode:
Yaanna ist ein Indikator zur Bestätigung von Signalen.
- Wir sollten Verkaufen oder einen Kauf schließen, wenn sein Wert über 100 beträgt.
- Wir sollten Kaufen oder einen Verkauf schließen, wenn sein Wert unter 0 fällt.
So wie viele andere Indikatoren kann eine Überkauft/Überverkauft Situation die Existenz eines Trends anzeigen. Aber die Marktsituation muss auch berücksichtigt werden.
Der Code wurde in der Code Base am 26.03.2009 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/454
