이 인디케이터는 FATL (빠른 적응형 추세선) 디지털 필터와 JMA 아날로그 적응형 평균을 혼합한 것입니다.

이 평균을 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



여기서

FATL()은 FATL 디지털 필터의 값입니다;

JMA() - JMA 적응형 평균화 알고리즘입니다;

PRICE[] - 가격 계열의 값입니다.

바 - 현재 바의 수입니다.

각 임의의 시장 움직임에서 지표가 트리거되는 것을 방지하기 위해 추가 JMA 평균이 사용됩니다.

인디케이터 ColorJFatl 및 JFatl은 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 자세한 작업 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.