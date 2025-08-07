코드베이스섹션
지표

JFATL - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
79
(23)
colorjfatl.mq5 (8.55 KB) 조회
jfatl.mq5 (7.68 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
이 인디케이터는 FATL (빠른 적응형 추세선) 디지털 필터와 JMA 아날로그 적응형 평균을 혼합한 것입니다.

이 평균을 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

여기서

  • FATL()은 FATL 디지털 필터의 값입니다;
  • JMA() - JMA 적응형 평균화 알고리즘입니다;
  • PRICE[] - 가격 계열의 값입니다.
  • 바 - 현재 바의 수입니다.

각 임의의 시장 움직임에서 지표가 트리거되는 것을 방지하기 위해 추가 JMA 평균이 사용됩니다.

인디케이터 ColorJFatl 및 JFatl은 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 자세한 작업 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

ColorJFATL(빠른 적응형 추세선) 인디케이터

원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/430

