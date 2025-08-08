당사 팬 페이지에 가입하십시오
3_Level_ZZ_Semafor - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
실제 작성자:
asystem2000
차트에 고점, 중기, 저점의 세마포어 포인트를 표시하는 간단한 지표입니다.
인디케이터 작성자의코멘트입니다:
В основу расчета зигзага взят алгоритм из стандартного набора клиентского терминала \Examples\ZigZag.mq5. Предпосылкой написания данного индикатора является текущая работа над созданием алгоритма советника торговли по системе "Складной метр Лихвидова"
"Likhvidov의 폴딩 미터"의 알고리즘을 만드는 현재 상황에 대해 알아 보려면 여기를 참조하십시오 http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. 이 알고리즘은 지그재그 표시기를 사용하기 때문에 마지막 극한에서 다시 그려지는 것과 매우 유사하다는 점을 추가하고 싶습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2008.09.01. 09에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
이 지표가 게시 된 후, 나는 그 작업을 신중하게 분석하고 싶었고 2011 년 03 월 09 일 현재 클라이언트 터미널의 표준 세트의 지그재그 표시기가 제대로 작동하지 않는다는 결론에 도달했으며 다른 지표 지그재그의 데이터를 기반으로이 지표를 만들기로 결정했습니다. 이를 위해 메타트레이더 4 클라이언트 터미널의 표준 세트에서 지그재그를 사용했습니다. 최종 인디케이터 3_Level_ZZZ_Semafor_NK의 결과 버전은 추가 정점 없이 작동합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/441
