이것은 "고전적인" CCI(원자재 채널 지수) 지표로, 기존 평균화 대신 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJurX 클래스를 사용하여 초선형 평균화를 사용하며(이 파일은 terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사해야 함), 작동에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
최종 지표는 동일한 파일의 CJJMA 클래스를 사용하여 평활화되었습니다. 모든 기술적 분석 기법은 이 지표뿐만 아니라 일반적인 CCI와 함께 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/435
Simple timer next candle
가격 옆이나 모서리 근처에 배치할 수 있는 비침습적인 캔들 시간입니다.JFATL
이 지표는 FATL 디지털 필터와 JMA 아날로그 적응형 평균을 결합한 하이브리드입니다.
사용자 지정 프랙탈
표준 프랙탈은 오른쪽에 양초 2개, 왼쪽에 양초 2개입니다. 이 사용자 지정 프랙탈을 사용하면 왼쪽과 오른쪽 모두 원하는 만큼 양초를 선택할 수 있습니다.GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator
시계열 분석 및 예측에 사용되는 일반화된 자동회귀 조건부 이변량 통계 모델(GARCH)을 기반으로 한 임계선이 있는 변동성 표시기입니다.