이것은 "고전적인" CCI(원자재 채널 지수) 지표로, 기존 평균화 대신 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJurX 클래스를 사용하여 초선형 평균화를 사용하며(이 파일은 terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사해야 함), 작동에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

최종 지표는 동일한 파일의 CJJMA 클래스를 사용하여 평활화되었습니다. 모든 기술적 분석 기법은 이 지표뿐만 아니라 일반적인 CCI와 함께 사용할 수 있습니다.