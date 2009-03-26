CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Yaanna - индикатор для MetaTrader 4

Victor Chebotariov
Просмотров:
8418
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

ytg_2MA_4Level. ytg_2MA_4Level.

Торговля на уровнях.

Отображение смещения графика ценны в произвольную точку даты или номера бара Отображение смещения графика ценны в произвольную точку даты или номера бара

Скрипт позволяет смещать график цены на произвольную точку текущей истории терминала

Лесенко 2 Лесенко 2

Немного доделанная Лесенко.

Агрессивность (Часть II) Агрессивность (Часть II)

Показывает какие вообще могут быть свечи в этом месте