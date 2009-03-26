Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Yaanna - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8418
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
ytg_2MA_4Level.
Торговля на уровнях.Отображение смещения графика ценны в произвольную точку даты или номера бара
Скрипт позволяет смещать график цены на произвольную точку текущей истории терминала
Лесенко 2
Немного доделанная Лесенко.Агрессивность (Часть II)
Показывает какие вообще могут быть свечи в этом месте