거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
실버트렌드_신호 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 83
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
실버트렌드, 크레이지차트에 의해 재작성, http://viac.ru/
이 인디케이터는 차트에 컬러 점으로 매수 및 매도 신호를 주고 메시지를 표시합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/459
GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator
시계열 분석 및 예측에 사용되는 일반화된 자동회귀 조건부 이변량 통계 모델(GARCH)을 기반으로 한 임계선이 있는 변동성 표시기입니다.사용자 지정 프랙탈
표준 프랙탈은 오른쪽에 양초 2개, 왼쪽에 양초 2개입니다. 이 사용자 지정 프랙탈을 사용하면 왼쪽과 오른쪽 모두 원하는 만큼 양초를 선택할 수 있습니다.
3_Level_ZZ_Semafor
차트에 고점, 중기, 저점의 세마포어 포인트를 표시하는 간단한 지표입니다.티론의 세 가지 레벨
일정 기간 동안의 거래 범위를 기준으로 한 지지 및 저항 수준인 세 가지 티론 레벨의 지표입니다.