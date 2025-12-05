- 成長
トレード:
123
利益トレード:
71 (57.72%)
損失トレード:
52 (42.28%)
ベストトレード:
14.91 USD
最悪のトレード:
-11.38 USD
総利益:
164.76 USD (857 505 pips)
総損失:
-152.99 USD (764 861 pips)
最大連続の勝ち:
7 (13.36 USD)
最大連続利益:
27.86 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
1.77%
最大入金額:
4.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
40 (32.52%)
短いトレード:
83 (67.48%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
2.32 USD
平均損失:
-2.94 USD
最大連続の負け:
6 (-22.51 USD)
最大連続損失:
-33.21 USD (4)
月間成長:
4.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.47 USD
最大の:
60.03 USD (21.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.32% (60.03 USD)
エクイティによる:
7.03% (19.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|93K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
282
USD
USD
3
100%
123
57%
2%
1.07
0.10
USD
USD
21%
1:500