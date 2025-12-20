- 成長
- ドローダウン
トレード:
226
利益トレード:
166 (73.45%)
損失トレード:
60 (26.55%)
ベストトレード:
59.03 USD
最悪のトレード:
-46.81 USD
総利益:
1 147.86 USD (41 526 pips)
総損失:
-445.63 USD (27 828 pips)
最大連続の勝ち:
21 (146.86 USD)
最大連続利益:
146.86 USD (21)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.67
長いトレード:
82 (36.28%)
短いトレード:
144 (63.72%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
3.11 USD
平均利益:
6.91 USD
平均損失:
-7.43 USD
最大連続の負け:
3 (-93.23 USD)
最大連続損失:
-93.23 USD (3)
月間成長:
4.21%
年間予想:
51.14%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.05 USD
最大の:
105.35 USD (3.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.99% (105.35 USD)
エクイティによる:
0.37% (10.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|130
|AUDNZD
|30
|AUDCAD
|25
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|14
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|411
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|174
|NZDCAD
|118
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|-91
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|15K
|AUDNZD
|338
|AUDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|-9.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.03 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +146.86 USD
最大連続損失: -93.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.71 × 122
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 591
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 46
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live18
|0.92 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2066
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 654
|
ICMarketsSC-Live04
|1.17 × 157
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
