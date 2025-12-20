シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 33%
ICMarketsSC-Live25
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
226
利益トレード:
166 (73.45%)
損失トレード:
60 (26.55%)
ベストトレード:
59.03 USD
最悪のトレード:
-46.81 USD
総利益:
1 147.86 USD (41 526 pips)
総損失:
-445.63 USD (27 828 pips)
最大連続の勝ち:
21 (146.86 USD)
最大連続利益:
146.86 USD (21)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.67
長いトレード:
82 (36.28%)
短いトレード:
144 (63.72%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
3.11 USD
平均利益:
6.91 USD
平均損失:
-7.43 USD
最大連続の負け:
3 (-93.23 USD)
最大連続損失:
-93.23 USD (3)
月間成長:
4.21%
年間予想:
51.14%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.05 USD
最大の:
105.35 USD (3.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.99% (105.35 USD)
エクイティによる:
0.37% (10.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 130
AUDNZD 30
AUDCAD 25
NZDCAD 20
GBPUSD 14
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 411
AUDNZD 70
AUDCAD 174
NZDCAD 118
GBPUSD 21
XAUUSD -91
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 15K
AUDNZD 338
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 2.9K
GBPUSD 74
XAUUSD -9.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.03 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +146.86 USD
最大連続損失: -93.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 122
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 591
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 46
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.92 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 3
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2066
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 654
ICMarketsSC-Live04
1.17 × 157
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
100 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Live Signal for Fundamentals EA
レビューなし
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Fundamentals EA
30 USD/月
33%
0
0
USD
2.8K
USD
29
96%
226
73%
100%
2.57
3.11
USD
4%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください