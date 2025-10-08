- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
365
利益トレード:
268 (73.42%)
損失トレード:
97 (26.58%)
ベストトレード:
2 447.00 USD
最悪のトレード:
-1 521.00 USD
総利益:
48 382.00 USD (99 769 pips)
総損失:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
最大連続の勝ち:
50 (8 410.97 USD)
最大連続利益:
11 506.00 USD (27)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
0.35%
最大入金額:
11.65%
最近のトレード:
23 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
212 (58.08%)
短いトレード:
153 (41.92%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
50.13 USD
平均利益:
180.53 USD
平均損失:
-310.15 USD
最大連続の負け:
10 (-5 449.50 USD)
最大連続損失:
-7 221.00 USD (7)
月間成長:
13.02%
年間予想:
157.93%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
410.91 USD
最大の:
7 221.00 USD (37.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.79% (7 221.00 USD)
エクイティによる:
5.65% (1 065.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|244
|USDJPY.i
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.i
|19K
|USDJPY.i
|-382
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.i
|39K
|USDJPY.i
|-83
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 447.00 USD
最悪のトレード: -1 521 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +8 410.97 USD
最大連続損失: -5 449.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
趋势策略
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
183%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
29
96%
365
73%
0%
1.60
50.13
USD
USD
38%
1:500