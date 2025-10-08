シグナルセクション
Yong Lian Ning

Nyl6012

Yong Lian Ning
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 183%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
365
利益トレード:
268 (73.42%)
損失トレード:
97 (26.58%)
ベストトレード:
2 447.00 USD
最悪のトレード:
-1 521.00 USD
総利益:
48 382.00 USD (99 769 pips)
総損失:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
最大連続の勝ち:
50 (8 410.97 USD)
最大連続利益:
11 506.00 USD (27)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
0.35%
最大入金額:
11.65%
最近のトレード:
23 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
212 (58.08%)
短いトレード:
153 (41.92%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
50.13 USD
平均利益:
180.53 USD
平均損失:
-310.15 USD
最大連続の負け:
10 (-5 449.50 USD)
最大連続損失:
-7 221.00 USD (7)
月間成長:
13.02%
年間予想:
157.93%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
410.91 USD
最大の:
7 221.00 USD (37.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.79% (7 221.00 USD)
エクイティによる:
5.65% (1 065.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.i 244
USDJPY.i 121
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.i 19K
USDJPY.i -382
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.i 39K
USDJPY.i -83
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 447.00 USD
最悪のトレード: -1 521 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +8 410.97 USD
最大連続損失: -5 449.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

趋势策略
レビューなし
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 02:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
