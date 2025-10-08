- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
365
盈利交易:
268 (73.42%)
亏损交易:
97 (26.58%)
最好交易:
2 447.00 USD
最差交易:
-1 521.00 USD
毛利:
48 382.00 USD (99 769 pips)
毛利亏损:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
最大连续赢利:
50 (8 410.97 USD)
最大连续盈利:
11 506.00 USD (27)
夏普比率:
0.14
交易活动:
0.35%
最大入金加载:
11.65%
最近交易:
21 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.53
长期交易:
212 (58.08%)
短期交易:
153 (41.92%)
利润因子:
1.61
预期回报:
50.13 USD
平均利润:
180.53 USD
平均损失:
-310.15 USD
最大连续失误:
10 (-5 449.50 USD)
最大连续亏损:
-7 221.00 USD (7)
每月增长:
13.02%
年度预测:
157.93%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
410.91 USD
最大值:
7 221.00 USD (37.79%)
相对跌幅:
结余:
37.79% (7 221.00 USD)
净值:
5.65% (1 065.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|244
|USDJPY.i
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|19K
|USDJPY.i
|-382
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|39K
|USDJPY.i
|-83
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 447.00 USD
最差交易: -1 521 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +8 410.97 USD
最大连续亏损: -5 449.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
趋势策略
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
183%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
29
96%
365
73%
0%
1.60
50.13
USD
USD
38%
1:500