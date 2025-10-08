- Crescimento
Negociações:
365
Negociações com lucro:
268 (73.42%)
Negociações com perda:
97 (26.58%)
Melhor negociação:
2 447.00 USD
Pior negociação:
-1 521.00 USD
Lucro bruto:
48 382.00 USD (99 769 pips)
Perda bruta:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (8 410.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 506.00 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
0.35%
Depósito máximo carregado:
11.65%
Último negócio:
22 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
212 (58.08%)
Negociações curtas:
153 (41.92%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
50.13 USD
Lucro médio:
180.53 USD
Perda média:
-310.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-5 449.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 221.00 USD (7)
Crescimento mensal:
13.02%
Previsão anual:
157.93%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
410.91 USD
Máximo:
7 221.00 USD (37.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.79% (7 221.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.65% (1 065.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|244
|USDJPY.i
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.i
|19K
|USDJPY.i
|-382
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.i
|39K
|USDJPY.i
|-83
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
