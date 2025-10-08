SinaisSeções
Yong Lian Ning

Nyl6012

Yong Lian Ning
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 183%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
365
Negociações com lucro:
268 (73.42%)
Negociações com perda:
97 (26.58%)
Melhor negociação:
2 447.00 USD
Pior negociação:
-1 521.00 USD
Lucro bruto:
48 382.00 USD (99 769 pips)
Perda bruta:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (8 410.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 506.00 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
0.35%
Depósito máximo carregado:
11.65%
Último negócio:
22 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
212 (58.08%)
Negociações curtas:
153 (41.92%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
50.13 USD
Lucro médio:
180.53 USD
Perda média:
-310.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-5 449.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 221.00 USD (7)
Crescimento mensal:
13.02%
Previsão anual:
157.93%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
410.91 USD
Máximo:
7 221.00 USD (37.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.79% (7 221.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.65% (1 065.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.i 244
USDJPY.i 121
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.i 19K
USDJPY.i -382
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.i 39K
USDJPY.i -83
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 447.00 USD
Pior negociação: -1 521 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +8 410.97 USD
Máxima perda consecutiva: -5 449.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

趋势策略
Sem comentários
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 02:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nyl6012
30 USD por mês
183%
0
0
USD
28K
USD
29
96%
365
73%
0%
1.60
50.13
USD
38%
1:500
Copiar

