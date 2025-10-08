SignaleKategorien
Yong Lian Ning

Nyl6012

Yong Lian Ning
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 183%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
365
Gewinntrades:
268 (73.42%)
Verlusttrades:
97 (26.58%)
Bester Trade:
2 447.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 521.00 USD
Bruttoprofit:
48 382.00 USD (99 769 pips)
Bruttoverlust:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (8 410.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 506.00 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
0.35%
Max deposit load:
11.65%
Letzter Trade:
24 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.53
Long-Positionen:
212 (58.08%)
Short-Positionen:
153 (41.92%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
50.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
180.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-310.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-5 449.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 221.00 USD (7)
Wachstum pro Monat :
13.02%
Jahresprognose:
157.93%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
410.91 USD
Maximaler:
7 221.00 USD (37.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.79% (7 221.00 USD)
Kapital:
5.65% (1 065.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.i 244
USDJPY.i 121
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.i 19K
USDJPY.i -382
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.i 39K
USDJPY.i -83
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

趋势策略
Keine Bewertungen
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 02:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
