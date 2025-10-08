СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Nyl6012
Yong Lian Ning

Nyl6012

Yong Lian Ning
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 183%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
365
Прибыльных трейдов:
268 (73.42%)
Убыточных трейдов:
97 (26.58%)
Лучший трейд:
2 447.00 USD
Худший трейд:
-1 521.00 USD
Общая прибыль:
48 382.00 USD (99 769 pips)
Общий убыток:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (8 410.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 506.00 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.35%
Макс. загрузка депозита:
11.65%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
212 (58.08%)
Коротких трейдов:
153 (41.92%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
50.13 USD
Средняя прибыль:
180.53 USD
Средний убыток:
-310.15 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-5 449.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 221.00 USD (7)
Прирост в месяц:
13.02%
Годовой прогноз:
157.93%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
410.91 USD
Максимальная:
7 221.00 USD (37.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.79% (7 221.00 USD)
По эквити:
5.65% (1 065.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.i 244
USDJPY.i 121
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.i 19K
USDJPY.i -382
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.i 39K
USDJPY.i -83
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 447.00 USD
Худший трейд: -1 521 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +8 410.97 USD
Макс. убыток в серии: -5 449.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

趋势策略
Нет отзывов
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 02:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
