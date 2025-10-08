- Прирост
Всего трейдов:
365
Прибыльных трейдов:
268 (73.42%)
Убыточных трейдов:
97 (26.58%)
Лучший трейд:
2 447.00 USD
Худший трейд:
-1 521.00 USD
Общая прибыль:
48 382.00 USD (99 769 pips)
Общий убыток:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (8 410.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 506.00 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.35%
Макс. загрузка депозита:
11.65%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
212 (58.08%)
Коротких трейдов:
153 (41.92%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
50.13 USD
Средняя прибыль:
180.53 USD
Средний убыток:
-310.15 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-5 449.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 221.00 USD (7)
Прирост в месяц:
13.02%
Годовой прогноз:
157.93%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
410.91 USD
Максимальная:
7 221.00 USD (37.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.79% (7 221.00 USD)
По эквити:
5.65% (1 065.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|244
|USDJPY.i
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|19K
|USDJPY.i
|-382
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|39K
|USDJPY.i
|-83
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +2 447.00 USD
Худший трейд: -1 521 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +8 410.97 USD
Макс. убыток в серии: -5 449.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
趋势策略
Нет отзывов
