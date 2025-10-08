- 자본
- 축소
트레이드:
365
이익 거래:
268 (73.42%)
손실 거래:
97 (26.58%)
최고의 거래:
2 447.00 USD
최악의 거래:
-1 521.00 USD
총 수익:
48 382.00 USD (99 769 pips)
총 손실:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
연속 최대 이익:
50 (8 410.97 USD)
연속 최대 이익:
11 506.00 USD (27)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
0.35%
최대 입금량:
11.65%
최근 거래:
33 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.53
롱(주식매수):
212 (58.08%)
숏(주식차입매도):
153 (41.92%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
50.13 USD
평균 이익:
180.53 USD
평균 손실:
-310.15 USD
연속 최대 손실:
10 (-5 449.50 USD)
연속 최대 손실:
-7 221.00 USD (7)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
410.91 USD
최대한의:
7 221.00 USD (37.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.79% (7 221.00 USD)
자본금별:
5.65% (1 065.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|244
|USDJPY.i
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.i
|19K
|USDJPY.i
|-382
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.i
|39K
|USDJPY.i
|-83
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 447.00 USD
최악의 거래: -1 521 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +8 410.97 USD
연속 최대 손실: -5 449.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueberryMarkets-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
趋势策略
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
183%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
29
96%
365
73%
0%
1.60
50.13
USD
USD
38%
1:500