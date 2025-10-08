- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
312
Kârla kapanan işlemler:
227 (72.75%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (27.24%)
En iyi işlem:
1 009.50 USD
En kötü işlem:
-1 521.00 USD
Brüt kâr:
33 402.00 USD (69 566 pips)
Brüt zarar:
-23 698.49 USD (48 066 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (8 410.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 410.97 USD (50)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
175 (56.09%)
Satış işlemleri:
137 (43.91%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
31.10 USD
Ortalama kâr:
147.15 USD
Ortalama zarar:
-278.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 434.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 221.00 USD (7)
Aylık büyüme:
16.55%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
410.91 USD
Maksimum:
7 221.00 USD (37.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|191
|USDJPY.i
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|10K
|USDJPY.i
|-382
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|22K
|USDJPY.i
|-83
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 009.50 USD
En kötü işlem: -1 521 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +8 410.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 434.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
趋势策略
İnceleme yok