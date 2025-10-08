SeñalesSecciones
Yong Lian Ning

Nyl6012

Yong Lian Ning
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 183%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
365
Transacciones Rentables:
268 (73.42%)
Transacciones Irrentables:
97 (26.58%)
Mejor transacción:
2 447.00 USD
Peor transacción:
-1 521.00 USD
Beneficio Bruto:
48 382.00 USD (99 769 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 084.99 USD (60 772 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (8 410.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 506.00 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
0.35%
Carga máxima del depósito:
11.65%
Último trade:
21 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.53
Transacciones Largas:
212 (58.08%)
Transacciones Cortas:
153 (41.92%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
50.13 USD
Beneficio medio:
180.53 USD
Pérdidas medias:
-310.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-5 449.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 221.00 USD (7)
Crecimiento al mes:
13.02%
Pronóstico anual:
157.93%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
410.91 USD
Máxima:
7 221.00 USD (37.79%)
Reducción relativa:
De balance:
37.79% (7 221.00 USD)
De fondos:
5.65% (1 065.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.i 244
USDJPY.i 121
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.i 19K
USDJPY.i -382
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.i 39K
USDJPY.i -83
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

趋势策略
No hay comentarios
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 02:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
