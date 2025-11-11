- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
205
利益トレード:
148 (72.19%)
損失トレード:
57 (27.80%)
ベストトレード:
995.59 USD
最悪のトレード:
-772.08 USD
総利益:
4 329.85 USD (104 929 pips)
総損失:
-4 515.70 USD (102 791 pips)
最大連続の勝ち:
22 (267.96 USD)
最大連続利益:
995.59 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
37.43%
最大入金額:
33.18%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
136 (66.34%)
短いトレード:
69 (33.66%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.91 USD
平均利益:
29.26 USD
平均損失:
-79.22 USD
最大連続の負け:
9 (-639.15 USD)
最大連続損失:
-772.08 USD (1)
月間成長:
-8.01%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
524.88 USD
最大の:
1 542.35 USD (74.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.36% (1 399.74 USD)
エクイティによる:
51.92% (534.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.mt
|-186
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.mt
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +995.59 USD
最悪のトレード: -772 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +267.96 USD
最大連続損失: -639.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MingTakInternational-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
趋势策略xxi'tong
レビューなし
