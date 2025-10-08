SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Nyl6012
Yong Lian Ning

Nyl6012

Yong Lian Ning
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 88%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
227 (72.52%)
Loss Trade:
86 (27.48%)
Best Trade:
1 009.50 USD
Worst Trade:
-1 521.00 USD
Profitto lordo:
33 402.00 USD (69 566 pips)
Perdita lorda:
-24 553.49 USD (49 770 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (8 410.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 410.97 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
1.38%
Massimo carico di deposito:
2.15%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
176 (56.23%)
Short Trade:
137 (43.77%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
28.27 USD
Profitto medio:
147.15 USD
Perdita media:
-285.51 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-2 434.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 221.00 USD (7)
Crescita mensile:
11.49%
Previsione annuale:
139.46%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
410.91 USD
Massimale:
7 221.00 USD (37.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.79% (7 221.00 USD)
Per equità:
5.01% (987.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 192
USDJPY.i 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 9.2K
USDJPY.i -382
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i 20K
USDJPY.i -83
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 009.50 USD
Worst Trade: -1 521 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +8 410.97 USD
Massima perdita consecutiva: -2 434.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

趋势策略
Non ci sono recensioni
2025.10.08 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nyl6012
30USD al mese
88%
0
0
USD
19K
USD
21
96%
313
72%
1%
1.36
28.27
USD
38%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.