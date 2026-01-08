シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ny5329
Yong Lian Ning

Ny5329

Yong Lian Ning
レビュー0件
信頼性
193週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 3 173%
BCRCo-REAL
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
99 324
利益トレード:
63 972 (64.40%)
損失トレード:
35 352 (35.59%)
ベストトレード:
8 069.60 USD
最悪のトレード:
-4 519.25 USD
総利益:
869 115.22 USD (18 406 157 pips)
総損失:
-721 661.77 USD (19 364 118 pips)
最大連続の勝ち:
47 (105.28 USD)
最大連続利益:
18 228.77 USD (25)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
98.68%
最大入金額:
0.39%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
783
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.70
長いトレード:
48 378 (48.71%)
短いトレード:
50 946 (51.29%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
13.59 USD
平均損失:
-20.41 USD
最大連続の負け:
41 (-528.30 USD)
最大連続損失:
-20 406.04 USD (20)
月間成長:
2.72%
年間予想:
33.06%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
21 998.23 USD (21.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.04% (21 998.23 USD)
エクイティによる:
0.36% (227.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 95831
EURUSD 2052
AUDUSD 789
EURGBP 648
USDJPY 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 142K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 832
USDJPY -5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -1M
EURUSD 86K
AUDUSD 11K
EURGBP -4K
USDJPY 818
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8 069.60 USD
最悪のトレード: -4 519 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +105.28 USD
最大連続損失: -528.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.08 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ny5329
30 USD/月
3 173%
0
0
USD
63K
USD
193
99%
99 324
64%
99%
1.20
1.48
USD
36%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください