いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 8 AlpariEvrasia-ECN1 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 1 Duramarkets-Live 1.10 × 31 RoboForex-Pro-4 1.13 × 8 XMTrading-Real 48 4.96 × 445 BlueberryMarkets-Live 5.40 × 30 FBS-Real-7 7.38 × 488 ICMarkets-Live11 13.33 × 55 Weltrade-Live 15.58 × 208 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは