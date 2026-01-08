- 成長
トレード:
99 324
利益トレード:
63 972 (64.40%)
損失トレード:
35 352 (35.59%)
ベストトレード:
8 069.60 USD
最悪のトレード:
-4 519.25 USD
総利益:
869 115.22 USD (18 406 157 pips)
総損失:
-721 661.77 USD (19 364 118 pips)
最大連続の勝ち:
47 (105.28 USD)
最大連続利益:
18 228.77 USD (25)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
98.68%
最大入金額:
0.39%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
783
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.70
長いトレード:
48 378 (48.71%)
短いトレード:
50 946 (51.29%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
13.59 USD
平均損失:
-20.41 USD
最大連続の負け:
41 (-528.30 USD)
最大連続損失:
-20 406.04 USD (20)
月間成長:
2.72%
年間予想:
33.06%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
21 998.23 USD (21.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.04% (21 998.23 USD)
エクイティによる:
0.36% (227.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95831
|EURUSD
|2052
|AUDUSD
|789
|EURGBP
|648
|USDJPY
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|142K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|832
|USDJPY
|-5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1M
|EURUSD
|86K
|AUDUSD
|11K
|EURGBP
|-4K
|USDJPY
|818
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8 069.60 USD
最悪のトレード: -4 519 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +105.28 USD
最大連続損失: -528.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3 173%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
193
99%
99 324
64%
99%
1.20
1.48
USD
USD
36%
1:400