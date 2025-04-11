- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 609
利益トレード:
1 114 (69.23%)
損失トレード:
495 (30.76%)
ベストトレード:
18.76 USD
最悪のトレード:
-35.19 USD
総利益:
3 838.11 USD (3 444 487 pips)
総損失:
-2 760.46 USD (2 669 130 pips)
最大連続の勝ち:
32 (99.32 USD)
最大連続利益:
99.32 USD (32)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
9.49
長いトレード:
1 106 (68.74%)
短いトレード:
503 (31.26%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
3.45 USD
平均損失:
-5.58 USD
最大連続の負け:
5 (-11.58 USD)
最大連続損失:
-50.35 USD (2)
月間成長:
9.19%
年間予想:
111.56%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.80 USD
最大の:
113.55 USD (9.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.78% (113.55 USD)
エクイティによる:
46.44% (487.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1609
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDmicro
|775K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.76 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +99.32 USD
最大連続損失: -11.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 36"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
