- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 985
利益トレード:
1 450 (73.04%)
損失トレード:
535 (26.95%)
ベストトレード:
56.47 USD
最悪のトレード:
-110.89 USD
総利益:
10 851.77 USD (9 280 722 pips)
総損失:
-9 334.00 USD (8 683 271 pips)
最大連続の勝ち:
39 (76.94 USD)
最大連続利益:
161.58 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.15%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
16 日
リカバリーファクター:
1.69
長いトレード:
1 114 (56.12%)
短いトレード:
871 (43.88%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.76 USD
平均利益:
7.48 USD
平均損失:
-17.45 USD
最大連続の負け:
10 (-79.03 USD)
最大連続損失:
-110.89 USD (1)
月間成長:
5.00%
年間予想:
60.67%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.87 USD
最大の:
897.08 USD (39.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.90% (897.08 USD)
エクイティによる:
34.36% (436.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1726
|EURUSDmicro
|216
|USDCHFmicro
|43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDmicro
|1.5K
|EURUSDmicro
|58
|USDCHFmicro
|-15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDmicro
|596K
|EURUSDmicro
|2.4K
|USDCHFmicro
|-887
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +56.47 USD
最悪のトレード: -111 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +76.94 USD
最大連続損失: -79.03 USD
