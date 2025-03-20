クォートセクション
通貨 / WS
WS: Worthington Steel Inc

33.64 USD 0.57 (1.72%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WSの今日の為替レートは、1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり32.77の安値と33.86の高値で取引されました。

Worthington Steel Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.77 33.86
1年のレンジ
21.30 47.19
以前の終値
33.07
始値
33.46
買値
33.64
買値
33.94
安値
32.77
高値
33.86
出来高
284
1日の変化
1.72%
1ヶ月の変化
2.37%
6ヶ月の変化
33.07%
1年の変化
-1.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K