WS: Worthington Steel Inc
33.64 USD 0.57 (1.72%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WSの今日の為替レートは、1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり32.77の安値と33.86の高値で取引されました。
Worthington Steel Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
32.77 33.86
1年のレンジ
21.30 47.19
- 以前の終値
- 33.07
- 始値
- 33.46
- 買値
- 33.64
- 買値
- 33.94
- 安値
- 32.77
- 高値
- 33.86
- 出来高
- 284
- 1日の変化
- 1.72%
- 1ヶ月の変化
- 2.37%
- 6ヶ月の変化
- 33.07%
- 1年の変化
- -1.06%
