통화 / WS
WS: Worthington Steel Inc
33.55 USD 0.09 (0.27%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WS 환율이 오늘 -0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.24이고 고가는 33.75이었습니다.
Worthington Steel Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
33.24 33.75
년간 변동
21.30 47.19
- 이전 종가
- 33.64
- 시가
- 33.57
- Bid
- 33.55
- Ask
- 33.85
- 저가
- 33.24
- 고가
- 33.75
- 볼륨
- 536
- 일일 변동
- -0.27%
- 월 변동
- 2.10%
- 6개월 변동
- 32.71%
- 년간 변동율
- -1.32%
20 9월, 토요일