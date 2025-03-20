货币 / WS
WS: Worthington Steel Inc
33.53 USD 0.16 (0.48%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WS汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点33.24和高点34.14进行交易。
关注Worthington Steel Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WS新闻
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Vicarious Surgical adds two new directors to board
- Worthington Steel: Even After Surging, This Stock Offers Upside (NYSE:WS)
- Worthington Steel: Recovering, It Is Cyclical After All (NYSE:WS)
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- H.B. Fuller Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins AeroVironment, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alcoa (NYSE:AA), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Earnings call transcript: Worthington Steel beats Q4 2024 expectations
- Worthington Steel stock rating reiterated at KeyBanc on strong earnings
- Worthington Enterprises: Fully Valued After A Impressive Move (NYSE:WOR)
- Worthington Steel Q3 2025 slides: Electrical steel investments amid earnings headwinds
- After-hours movers: Micron Technology, Steelcase and more
- Worthington Steel shares surge 9% on solid Q4 print
- Worthington Steel Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results
- Worthington Steel appoints Mark Davis to board of directors
- Worthington Steel declares quarterly dividend of $0.16 per share
- Stock Market Action Plan: Robotaxi, Wegovy And Switchblade Drones In The Week Ahead
- Worthington Steel to Webcast Discussion of Fourth Quarter 2025 Results on June 26
- Worthington Steel expands with Sitem Group stake
- Worthington Steel: Tariff Woes A Concern, But A Buy Nonetheless (NYSE:WS)
- Worthington Steel, Inc (WS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
日范围
33.24 34.14
年范围
21.30 47.19
- 前一天收盘价
- 33.37
- 开盘价
- 33.89
- 卖价
- 33.53
- 买价
- 33.83
- 最低价
- 33.24
- 最高价
- 34.14
- 交易量
- 347
- 日变化
- 0.48%
- 月变化
- 2.04%
- 6个月变化
- 32.63%
- 年变化
- -1.38%
