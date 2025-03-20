Währungen / WS
WS: Worthington Steel Inc
33.64 USD 0.57 (1.72%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WS hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.77 bis zu einem Hoch von 33.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Worthington Steel Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WS News
Tagesspanne
32.77 33.86
Jahresspanne
21.30 47.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.07
- Eröffnung
- 33.46
- Bid
- 33.64
- Ask
- 33.94
- Tief
- 32.77
- Hoch
- 33.86
- Volumen
- 284
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- 2.37%
- 6-Monatsänderung
- 33.07%
- Jahresänderung
- -1.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K