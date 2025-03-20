Валюты / WS
WS: Worthington Steel Inc
33.53 USD 0.16 (0.48%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WS за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.24, а максимальная — 34.14.
Следите за динамикой Worthington Steel Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WS
Дневной диапазон
33.24 34.14
Годовой диапазон
21.30 47.19
- Предыдущее закрытие
- 33.37
- Open
- 33.89
- Bid
- 33.53
- Ask
- 33.83
- Low
- 33.24
- High
- 34.14
- Объем
- 347
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 2.04%
- 6-месячное изменение
- 32.63%
- Годовое изменение
- -1.38%
