Devises / WS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WS: Worthington Steel Inc
33.55 USD 0.09 (0.27%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WS a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.24 et à un maximum de 33.75.
Suivez la dynamique Worthington Steel Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WS Nouvelles
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Vicarious Surgical adds two new directors to board
- Worthington Steel: Even After Surging, This Stock Offers Upside (NYSE:WS)
- Worthington Steel: Recovering, It Is Cyclical After All (NYSE:WS)
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- H.B. Fuller Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins AeroVironment, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alcoa (NYSE:AA), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Earnings call transcript: Worthington Steel beats Q4 2024 expectations
- Worthington Steel stock rating reiterated at KeyBanc on strong earnings
- Worthington Enterprises: Fully Valued After A Impressive Move (NYSE:WOR)
- Worthington Steel Q3 2025 slides: Electrical steel investments amid earnings headwinds
- After-hours movers: Micron Technology, Steelcase and more
- Worthington Steel shares surge 9% on solid Q4 print
- Worthington Steel Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results
- Worthington Steel appoints Mark Davis to board of directors
- Worthington Steel declares quarterly dividend of $0.16 per share
- Stock Market Action Plan: Robotaxi, Wegovy And Switchblade Drones In The Week Ahead
- Worthington Steel to Webcast Discussion of Fourth Quarter 2025 Results on June 26
- Worthington Steel expands with Sitem Group stake
- Worthington Steel: Tariff Woes A Concern, But A Buy Nonetheless (NYSE:WS)
- Worthington Steel, Inc (WS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
33.24 33.75
Range Annuel
21.30 47.19
- Clôture Précédente
- 33.64
- Ouverture
- 33.57
- Bid
- 33.55
- Ask
- 33.85
- Plus Bas
- 33.24
- Plus Haut
- 33.75
- Volume
- 536
- Changement quotidien
- -0.27%
- Changement Mensuel
- 2.10%
- Changement à 6 Mois
- 32.71%
- Changement Annuel
- -1.32%
20 septembre, samedi