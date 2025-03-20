Dövizler / WS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WS: Worthington Steel Inc
33.55 USD 0.09 (0.27%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WS fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.24 ve Yüksek fiyatı olarak 33.75 aralığında işlem gördü.
Worthington Steel Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WS haberleri
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Vicarious Surgical adds two new directors to board
- Worthington Steel: Even After Surging, This Stock Offers Upside (NYSE:WS)
- Worthington Steel: Recovering, It Is Cyclical After All (NYSE:WS)
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- H.B. Fuller Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins AeroVironment, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alcoa (NYSE:AA), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Earnings call transcript: Worthington Steel beats Q4 2024 expectations
- Worthington Steel stock rating reiterated at KeyBanc on strong earnings
- Worthington Enterprises: Fully Valued After A Impressive Move (NYSE:WOR)
- Worthington Steel Q3 2025 slides: Electrical steel investments amid earnings headwinds
- After-hours movers: Micron Technology, Steelcase and more
- Worthington Steel shares surge 9% on solid Q4 print
- Worthington Steel Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results
- Worthington Steel appoints Mark Davis to board of directors
- Worthington Steel declares quarterly dividend of $0.16 per share
- Stock Market Action Plan: Robotaxi, Wegovy And Switchblade Drones In The Week Ahead
- Worthington Steel to Webcast Discussion of Fourth Quarter 2025 Results on June 26
- Worthington Steel expands with Sitem Group stake
- Worthington Steel: Tariff Woes A Concern, But A Buy Nonetheless (NYSE:WS)
- Worthington Steel, Inc (WS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
33.24 33.75
Yıllık aralık
21.30 47.19
- Önceki kapanış
- 33.64
- Açılış
- 33.57
- Satış
- 33.55
- Alış
- 33.85
- Düşük
- 33.24
- Yüksek
- 33.75
- Hacim
- 536
- Günlük değişim
- -0.27%
- Aylık değişim
- 2.10%
- 6 aylık değişim
- 32.71%
- Yıllık değişim
- -1.32%
21 Eylül, Pazar