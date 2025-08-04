通貨 / VFF
VFF: Village Farms International Inc
2.71 USD 0.14 (5.45%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VFFの今日の為替レートは、5.45%変化しました。日中、通貨は1あたり2.54の安値と2.75の高値で取引されました。
Village Farms International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.54 2.75
1年のレンジ
0.45 3.39
- 以前の終値
- 2.57
- 始値
- 2.57
- 買値
- 2.71
- 買値
- 3.01
- 安値
- 2.54
- 高値
- 2.75
- 出来高
- 1.835 K
- 1日の変化
- 5.45%
- 1ヶ月の変化
- -13.97%
- 6ヶ月の変化
- 344.26%
- 1年の変化
- 188.30%
