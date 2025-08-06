Währungen / VFF
VFF: Village Farms International Inc
2.77 USD 0.06 (2.21%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VFF hat sich für heute um 2.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.70 bis zu einem Hoch von 2.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Village Farms International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.70 2.80
Jahresspanne
0.45 3.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.71
- Eröffnung
- 2.77
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Tief
- 2.70
- Hoch
- 2.80
- Volumen
- 737
- Tagesänderung
- 2.21%
- Monatsänderung
- -12.06%
- 6-Monatsänderung
- 354.10%
- Jahresänderung
- 194.68%
