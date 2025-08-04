货币 / VFF
VFF: Village Farms International Inc
2.57 USD 0.06 (2.28%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VFF汇率已更改-2.28%。当日，交易品种以低点2.50和高点2.67进行交易。
关注Village Farms International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VFF新闻
日范围
2.50 2.67
年范围
0.45 3.39
- 前一天收盘价
- 2.63
- 开盘价
- 2.59
- 卖价
- 2.57
- 买价
- 2.87
- 最低价
- 2.50
- 最高价
- 2.67
- 交易量
- 1.121 K
- 日变化
- -2.28%
- 月变化
- -18.41%
- 6个月变化
- 321.31%
- 年变化
- 173.40%
