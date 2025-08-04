Валюты / VFF
VFF: Village Farms International Inc
2.63 USD 0.01 (0.38%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VFF за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.56, а максимальная — 2.72.
Следите за динамикой Village Farms International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.56 2.72
Годовой диапазон
0.45 3.39
- Предыдущее закрытие
- 2.64
- Open
- 2.69
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Low
- 2.56
- High
- 2.72
- Объем
- 1.255 K
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- -16.51%
- 6-месячное изменение
- 331.15%
- Годовое изменение
- 179.79%
