VFF: Village Farms International Inc

2.63 USD 0.01 (0.38%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VFF за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.56, а максимальная — 2.72.

Следите за динамикой Village Farms International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.56 2.72
Годовой диапазон
0.45 3.39
Предыдущее закрытие
2.64
Open
2.69
Bid
2.63
Ask
2.93
Low
2.56
High
2.72
Объем
1.255 K
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
-16.51%
6-месячное изменение
331.15%
Годовое изменение
179.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.