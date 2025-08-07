FiyatlarBölümler
Dövizler / VFF
VFF: Village Farms International Inc

2.63 USD 0.08 (2.95%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VFF fiyatı bugün -2.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.56 ve Yüksek fiyatı olarak 2.80 aralığında işlem gördü.

Village Farms International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
2.56 2.80
Yıllık aralık
0.45 3.39
Önceki kapanış
2.71
Açılış
2.77
Satış
2.63
Alış
2.93
Düşük
2.56
Yüksek
2.80
Hacim
3.351 K
Günlük değişim
-2.95%
Aylık değişim
-16.51%
6 aylık değişim
331.15%
Yıllık değişim
179.79%
21 Eylül, Pazar