VEEV: Veeva Systems Inc Class A
279.05 USD 4.62 (1.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VEEVの今日の為替レートは、1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり274.91の安値と279.62の高値で取引されました。
Veeva Systems Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEEV News
- Here is What to Know Beyond Why Veeva Systems Inc. (VEEV) is a Trending Stock
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Veeva Systems stock
- Veeva Systems stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- Gilead Sciences commits to Veeva Vault CRM
- JPM upgrades Veeva Systems on growth potential in life sciences software
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Veeva Systems: Competition Intensifying, Shares Remain Overvalued (NYSE:VEEV)
- Veeva Systems stock holds Outperform rating at Raymond James on AI roadmap
- Veeva Q2: Outpacing Salesforce’s “Kill” Switch (NYSE:VEEV)
- 2 Growth Stocks to Buy and Hold for the Next Decade
- Veeva Systems: Top-Line Momentum Should Continue To Accelerate (NYSE:VEEV)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Veeva Systems at Citi’s 2025 Conference: Strategic Growth and Innovation
- Veeva Systems Inc. (VEEV) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Is Trending Stock Veeva Systems Inc. (VEEV) a Buy Now?
- Interpreting Veeva (VEEV) International Revenue Trends
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- VEEV Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Margin Rises, Stock Up
- Truist Securities raises Veeva Systems stock price target to $275 on strong quarter
- Veeva Systems stock price target raised to $355 from $325 at Piper Sandler
- Veeva Systems stock price target raised to $310 by UBS on strong outlook
- Veeva Systems Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - Veeva Systems (NYSE:VEEV)
- Veeva Systems price target raised to $297 from $284 at TD Cowen
1日のレンジ
274.91 279.62
1年のレンジ
200.30 296.72
- 以前の終値
- 274.43
- 始値
- 274.91
- 買値
- 279.05
- 買値
- 279.35
- 安値
- 274.91
- 高値
- 279.62
- 出来高
- 1.513 K
- 1日の変化
- 1.68%
- 1ヶ月の変化
- 4.91%
- 6ヶ月の変化
- 22.41%
- 1年の変化
- 32.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K