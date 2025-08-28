クォートセクション
通貨 / VEEV
VEEV: Veeva Systems Inc Class A

279.05 USD 4.62 (1.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VEEVの今日の為替レートは、1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり274.91の安値と279.62の高値で取引されました。

Veeva Systems Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VEEV News

1日のレンジ
274.91 279.62
1年のレンジ
200.30 296.72
以前の終値
274.43
始値
274.91
買値
279.05
買値
279.35
安値
274.91
高値
279.62
出来高
1.513 K
1日の変化
1.68%
1ヶ月の変化
4.91%
6ヶ月の変化
22.41%
1年の変化
32.89%
