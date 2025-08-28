Währungen / VEEV
VEEV: Veeva Systems Inc Class A
279.05 USD 4.62 (1.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VEEV hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 274.91 bis zu einem Hoch von 279.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Veeva Systems Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VEEV News
- Here is What to Know Beyond Why Veeva Systems Inc. (VEEV) is a Trending Stock
- BNP Paribas Exane bestätigt Outperform-Rating für Veeva Systems
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Veeva Systems stock
- Raymond James bestätigt ’Outperform’-Rating für Veeva Systems nach Gilead-Zusage
- Veeva Systems stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- Gilead Sciences setzt auf Veeva Vault CRM
- Gilead Sciences commits to Veeva Vault CRM
- JPM upgrades Veeva Systems on growth potential in life sciences software
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Veeva Systems: Competition Intensifying, Shares Remain Overvalued (NYSE:VEEV)
- Veeva Systems stock holds Outperform rating at Raymond James on AI roadmap
- Veeva Q2: Outpacing Salesforce’s “Kill” Switch (NYSE:VEEV)
- 2 Growth Stocks to Buy and Hold for the Next Decade
- Veeva Systems: Top-Line Momentum Should Continue To Accelerate (NYSE:VEEV)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Veeva Systems at Citi’s 2025 Conference: Strategic Growth and Innovation
- Veeva Systems Inc. (VEEV) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Is Trending Stock Veeva Systems Inc. (VEEV) a Buy Now?
- Interpreting Veeva (VEEV) International Revenue Trends
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- VEEV Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Margin Rises, Stock Up
- Truist Securities raises Veeva Systems stock price target to $275 on strong quarter
- Veeva Systems stock price target raised to $355 from $325 at Piper Sandler
Tagesspanne
274.91 279.62
Jahresspanne
200.30 296.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 274.43
- Eröffnung
- 274.91
- Bid
- 279.05
- Ask
- 279.35
- Tief
- 274.91
- Hoch
- 279.62
- Volumen
- 1.513 K
- Tagesänderung
- 1.68%
- Monatsänderung
- 4.91%
- 6-Monatsänderung
- 22.41%
- Jahresänderung
- 32.89%
