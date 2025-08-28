KurseKategorien
Währungen / VEEV
Zurück zum Aktien

VEEV: Veeva Systems Inc Class A

279.05 USD 4.62 (1.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VEEV hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 274.91 bis zu einem Hoch von 279.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Veeva Systems Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VEEV News

Tagesspanne
274.91 279.62
Jahresspanne
200.30 296.72
Vorheriger Schlusskurs
274.43
Eröffnung
274.91
Bid
279.05
Ask
279.35
Tief
274.91
Hoch
279.62
Volumen
1.513 K
Tagesänderung
1.68%
Monatsänderung
4.91%
6-Monatsänderung
22.41%
Jahresänderung
32.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K