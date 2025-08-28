CotizacionesSecciones
VEEV: Veeva Systems Inc Class A

274.43 USD 0.69 (0.25%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VEEV de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 272.20, mientras que el máximo ha alcanzado 275.59.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Veeva Systems Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

VEEV News

Rango diario
272.20 275.59
Rango anual
200.30 296.72
Cierres anteriores
273.74
Open
273.81
Bid
274.43
Ask
274.73
Low
272.20
High
275.59
Volumen
2.354 K
Cambio diario
0.25%
Cambio mensual
3.17%
Cambio a 6 meses
20.38%
Cambio anual
30.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B