VEEV: Veeva Systems Inc Class A
274.43 USD 0.69 (0.25%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VEEV de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 272.20, mientras que el máximo ha alcanzado 275.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Veeva Systems Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEEV News
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Veeva Systems stock
- Raymond James reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Veeva Systems
- Veeva Systems stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- Gilead Sciences se compromete con Veeva Vault CRM
- Gilead Sciences commits to Veeva Vault CRM
- JPM upgrades Veeva Systems on growth potential in life sciences software
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Veeva Systems: Competition Intensifying, Shares Remain Overvalued (NYSE:VEEV)
- Veeva Systems stock holds Outperform rating at Raymond James on AI roadmap
- Veeva Q2: Outpacing Salesforce’s “Kill” Switch (NYSE:VEEV)
- 2 Growth Stocks to Buy and Hold for the Next Decade
- Veeva Systems: Top-Line Momentum Should Continue To Accelerate (NYSE:VEEV)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Veeva Systems at Citi’s 2025 Conference: Strategic Growth and Innovation
- Veeva Systems Inc. (VEEV) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Is Trending Stock Veeva Systems Inc. (VEEV) a Buy Now?
- Interpreting Veeva (VEEV) International Revenue Trends
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- VEEV Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Margin Rises, Stock Up
- Truist Securities raises Veeva Systems stock price target to $275 on strong quarter
- Veeva Systems stock price target raised to $355 from $325 at Piper Sandler
- Veeva Systems stock price target raised to $310 by UBS on strong outlook
- Veeva Systems Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - Veeva Systems (NYSE:VEEV)
Rango diario
272.20 275.59
Rango anual
200.30 296.72
- Cierres anteriores
- 273.74
- Open
- 273.81
- Bid
- 274.43
- Ask
- 274.73
- Low
- 272.20
- High
- 275.59
- Volumen
- 2.354 K
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- 3.17%
- Cambio a 6 meses
- 20.38%
- Cambio anual
- 30.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B