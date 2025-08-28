FiyatlarBölümler
VEEV: Veeva Systems Inc Class A

278.01 USD 1.04 (0.37%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VEEV fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 275.97 ve Yüksek fiyatı olarak 280.09 aralığında işlem gördü.

Veeva Systems Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
275.97 280.09
Yıllık aralık
200.30 296.72
Önceki kapanış
279.05
Açılış
279.03
Satış
278.01
Alış
278.31
Düşük
275.97
Yüksek
280.09
Hacim
1.566 K
Günlük değişim
-0.37%
Aylık değişim
4.52%
6 aylık değişim
21.95%
Yıllık değişim
32.39%
