Dövizler / VEEV
VEEV: Veeva Systems Inc Class A
278.01 USD 1.04 (0.37%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VEEV fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 275.97 ve Yüksek fiyatı olarak 280.09 aralığında işlem gördü.
Veeva Systems Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
275.97 280.09
Yıllık aralık
200.30 296.72
- Önceki kapanış
- 279.05
- Açılış
- 279.03
- Satış
- 278.01
- Alış
- 278.31
- Düşük
- 275.97
- Yüksek
- 280.09
- Hacim
- 1.566 K
- Günlük değişim
- -0.37%
- Aylık değişim
- 4.52%
- 6 aylık değişim
- 21.95%
- Yıllık değişim
- 32.39%
21 Eylül, Pazar