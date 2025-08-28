통화 / VEEV
VEEV: Veeva Systems Inc Class A
278.01 USD 1.04 (0.37%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VEEV 환율이 오늘 -0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 275.97이고 고가는 280.09이었습니다.
Veeva Systems Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VEEV News
일일 변동 비율
275.97 280.09
년간 변동
200.30 296.72
- 이전 종가
- 279.05
- 시가
- 279.03
- Bid
- 278.01
- Ask
- 278.31
- 저가
- 275.97
- 고가
- 280.09
- 볼륨
- 1.566 K
- 일일 변동
- -0.37%
- 월 변동
- 4.52%
- 6개월 변동
- 21.95%
- 년간 변동율
- 32.39%
