VEEV: Veeva Systems Inc Class A
273.74 USD 2.45 (0.89%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VEEV за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 272.25, а максимальная — 276.26.
Следите за динамикой Veeva Systems Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
272.25 276.26
Годовой диапазон
200.30 296.72
- Предыдущее закрытие
- 276.19
- Open
- 275.35
- Bid
- 273.74
- Ask
- 274.04
- Low
- 272.25
- High
- 276.26
- Объем
- 1.309 K
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- 2.91%
- 6-месячное изменение
- 20.08%
- Годовое изменение
- 30.36%
