货币 / VEEV
VEEV: Veeva Systems Inc Class A
272.62 USD 1.12 (0.41%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VEEV汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点272.37和高点275.52进行交易。
关注Veeva Systems Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VEEV新闻
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Veeva Systems stock
- Veeva Systems stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- Gilead Sciences commits to Veeva Vault CRM
- JPM upgrades Veeva Systems on growth potential in life sciences software
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Veeva Systems: Competition Intensifying, Shares Remain Overvalued (NYSE:VEEV)
- Veeva Systems stock holds Outperform rating at Raymond James on AI roadmap
- Veeva Q2: Outpacing Salesforce’s “Kill” Switch (NYSE:VEEV)
- 2 Growth Stocks to Buy and Hold for the Next Decade
- Veeva Systems: Top-Line Momentum Should Continue To Accelerate (NYSE:VEEV)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Veeva Systems at Citi’s 2025 Conference: Strategic Growth and Innovation
- Veeva Systems Inc. (VEEV) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Is Trending Stock Veeva Systems Inc. (VEEV) a Buy Now?
- Interpreting Veeva (VEEV) International Revenue Trends
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- VEEV Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Margin Rises, Stock Up
- Truist Securities raises Veeva Systems stock price target to $275 on strong quarter
- Veeva Systems stock price target raised to $355 from $325 at Piper Sandler
- Veeva Systems stock price target raised to $310 by UBS on strong outlook
- Veeva Systems Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - Veeva Systems (NYSE:VEEV)
- Veeva Systems price target raised to $297 from $284 at TD Cowen
- Veeva Systems: Overall, A Good Q2, With Only A Few Minor Issues
日范围
272.37 275.52
年范围
200.30 296.72
- 前一天收盘价
- 273.74
- 开盘价
- 273.81
- 卖价
- 272.62
- 买价
- 272.92
- 最低价
- 272.37
- 最高价
- 275.52
- 交易量
- 193
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 2.49%
- 6个月变化
- 19.59%
- 年变化
- 29.83%
