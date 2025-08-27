クォートセクション
U: Unity Software Inc Common Stock

45.43 USD 0.16 (0.35%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

Uの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり43.06の安値と45.83の高値で取引されました。

Unity Software Inc Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
43.06 45.83
1年のレンジ
15.33 46.94
以前の終値
45.59
始値
43.23
買値
45.43
買値
45.73
安値
43.06
高値
45.83
出来高
23.375 K
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
19.43%
6ヶ月の変化
129.33%
1年の変化
100.49%
