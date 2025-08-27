通貨 / U
U: Unity Software Inc Common Stock
45.43 USD 0.16 (0.35%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
Uの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり43.06の安値と45.83の高値で取引されました。
Unity Software Inc Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
43.06 45.83
1年のレンジ
15.33 46.94
- 以前の終値
- 45.59
- 始値
- 43.23
- 買値
- 45.43
- 買値
- 45.73
- 安値
- 43.06
- 高値
- 45.83
- 出来高
- 23.375 K
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 19.43%
- 6ヶ月の変化
- 129.33%
- 1年の変化
- 100.49%
