U: Unity Software Inc Common Stock

46.05 USD 0.62 (1.36%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

U fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.33 ve Yüksek fiyatı olarak 46.41 aralığında işlem gördü.

Unity Software Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
45.33 46.41
Yıllık aralık
15.33 46.94
Önceki kapanış
45.43
Açılış
45.75
Satış
46.05
Alış
46.35
Düşük
45.33
Yüksek
46.41
Hacim
11.901 K
Günlük değişim
1.36%
Aylık değişim
21.06%
6 aylık değişim
132.46%
Yıllık değişim
103.22%
21 Eylül, Pazar