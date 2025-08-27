Dövizler / U
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
U: Unity Software Inc Common Stock
46.05 USD 0.62 (1.36%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
U fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.33 ve Yüksek fiyatı olarak 46.41 aralığında işlem gördü.
Unity Software Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
U haberleri
- Unity Software: A Turnaround Story Worth Watching
- Get in These Trades/Investments Today
- Life360 hissesi 103,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Morgan Stanley, Unity Software hissesi için Ağırlık Artırımı notunu yineledi
- Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Unity Software stock
- Meta’nın kendi çalışma zamanı motorunu tanıtması sonrası Unity Software hisseleri düştü
- Unity Software stock falls after Meta unveils own runtime engine
- Life360 (LIF) director Prober sells $794,903 in shares
- Unity Software Inc. (U) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Unity Software hisseleri 46,04 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Unity Software stock hits 52-week high at 46.04 USD
- RBLX Leans on AI-Powered Tools: Catalyst for Long-Term Growth?
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Alphabet stock
- JMP reiterates Market Outperform rating on Unity Software stock
- Citizens JMP reiterates Meta stock rating with $900 price target
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Unity Software, the Underdog Poised to Power the Physical AI Revolution
- Unity: Vector Platform Momentum, But Future Remains Uncertain (NYSE:U)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Unity Software Inc. (U) Is Up 0.64% in One Week: What You Should Know
- The 2 Smartest Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Now as the AI Revolution Changes the World
- Can Unity Unlock Growth Through Its Create Solutions Segment?
- Does Rising Engagement on Roblox Translate Into Financial Strength?
- Unity Software: Revenue Multiples Under The Microscope (NYSE:U)
Günlük aralık
45.33 46.41
Yıllık aralık
15.33 46.94
- Önceki kapanış
- 45.43
- Açılış
- 45.75
- Satış
- 46.05
- Alış
- 46.35
- Düşük
- 45.33
- Yüksek
- 46.41
- Hacim
- 11.901 K
- Günlük değişim
- 1.36%
- Aylık değişim
- 21.06%
- 6 aylık değişim
- 132.46%
- Yıllık değişim
- 103.22%
21 Eylül, Pazar