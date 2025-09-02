Währungen / U
U: Unity Software Inc Common Stock
45.43 USD 0.16 (0.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von U hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.06 bis zu einem Hoch von 45.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Unity Software Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
U News
- Unity Software: A Turnaround Story Worth Watching
- Get in These Trades/Investments Today
- Life360-Aktie markiert neues Allzeithoch bei 103,67 USD
- Morgan Stanley stuft Unity Software trotz Meta-Entscheidung weiter mit "Overweight" ein
- Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Unity Software stock
- Meta setzt auf eigene Engine – Aktie von Unity Software gibt nach
- Unity Software stock falls after Meta unveils own runtime engine
- Life360: Direktor Prober verkauft Aktien im Wert von 794.903 US-Dollar
- Life360 (LIF) director Prober sells $794,903 in shares
- Unity Software Inc. (U) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Unity Software: Aktie klettert auf 52-Wochen-Hoch von 46,04 USD
- Unity Software stock hits 52-week high at 46.04 USD
- RBLX Leans on AI-Powered Tools: Catalyst for Long-Term Growth?
- Citizens JMP bestätigt "Market Outperform" für Alphabet und sieht positive Trends im Mobile-Ökosystem
- Web-Checkouts als Treiber: Citizens JMP bestätigt hohes Kursziel für Meta
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Alphabet stock
- JMP reiterates Market Outperform rating on Unity Software stock
- Citizens JMP reiterates Meta stock rating with $900 price target
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Unity Software, the Underdog Poised to Power the Physical AI Revolution
- Unity: Vector Platform Momentum, But Future Remains Uncertain (NYSE:U)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Unity Software Inc. (U) Is Up 0.64% in One Week: What You Should Know
- The 2 Smartest Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Now as the AI Revolution Changes the World
Tagesspanne
43.06 45.83
Jahresspanne
15.33 46.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.59
- Eröffnung
- 43.23
- Bid
- 45.43
- Ask
- 45.73
- Tief
- 43.06
- Hoch
- 45.83
- Volumen
- 23.375 K
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- 19.43%
- 6-Monatsänderung
- 129.33%
- Jahresänderung
- 100.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K