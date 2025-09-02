KurseKategorien
U: Unity Software Inc Common Stock

45.43 USD 0.16 (0.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von U hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.06 bis zu einem Hoch von 45.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Unity Software Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
43.06 45.83
Jahresspanne
15.33 46.94
Vorheriger Schlusskurs
45.59
Eröffnung
43.23
Bid
45.43
Ask
45.73
Tief
43.06
Hoch
45.83
Volumen
23.375 K
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
19.43%
6-Monatsänderung
129.33%
Jahresänderung
100.49%
