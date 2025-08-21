КотировкиРазделы
U: Unity Software Inc Common Stock

45.92 USD 0.61 (1.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс U за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.86, а максимальная — 46.94.

Следите за динамикой Unity Software Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
44.86 46.94
Годовой диапазон
15.33 46.94
Предыдущее закрытие
46.53
Open
46.45
Bid
45.92
Ask
46.22
Low
44.86
High
46.94
Объем
21.271 K
Дневное изменение
-1.31%
Месячное изменение
20.72%
6-месячное изменение
131.80%
Годовое изменение
102.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.