Валюты / U
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
U: Unity Software Inc Common Stock
45.92 USD 0.61 (1.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс U за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.86, а максимальная — 46.94.
Следите за динамикой Unity Software Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости U
- Unity Software Inc. (U) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Акции Unity Software достигли 52-недельного максимума в $46,04
- Unity Software stock hits 52-week high at 46.04 USD
- RBLX Leans on AI-Powered Tools: Catalyst for Long-Term Growth?
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Alphabet stock
- JMP reiterates Market Outperform rating on Unity Software stock
- Citizens JMP reiterates Meta stock rating with $900 price target
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Unity Software, the Underdog Poised to Power the Physical AI Revolution
- Unity: Vector Platform Momentum, But Future Remains Uncertain (NYSE:U)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Unity Software Inc. (U) Is Up 0.64% in One Week: What You Should Know
- The 2 Smartest Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Now as the AI Revolution Changes the World
- Can Unity Unlock Growth Through Its Create Solutions Segment?
- Does Rising Engagement on Roblox Translate Into Financial Strength?
- Unity Software: Revenue Multiples Under The Microscope (NYSE:U)
- Samsara Stock: A Cautious Buy Helping Companies Escape Inefficiency (NYSE:IOT)
- Unity vs. Roblox: Which 3D Content Stock Is the Better Buy Now?
- BUZZ Investing: Stocks Push Higher Amid Low Volatility And Policy Crosscurrents
- Unity Software: Momentum Should Persist Into Q3 (NYSE:U)
- Unity Software stock hits 52-week high at $39.76
- 2 Growth Stocks Down 48% to 81% to Buy Right Now
- Being Exponential: Where Futuristic Tech Meets Today’s Biggest AI Trades
- Unity Software Partners With Globant to Enhance Global Tech Adoption
Дневной диапазон
44.86 46.94
Годовой диапазон
15.33 46.94
- Предыдущее закрытие
- 46.53
- Open
- 46.45
- Bid
- 45.92
- Ask
- 46.22
- Low
- 44.86
- High
- 46.94
- Объем
- 21.271 K
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- 20.72%
- 6-месячное изменение
- 131.80%
- Годовое изменение
- 102.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.