クォートセクション
通貨 / SPY
株に戻る

SPY: SPDR S&P 500

662.31 USD 3.15 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPYの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり660.27の安値と664.88の高値で取引されました。

SPDR S&P 500ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPY News

1日のレンジ
660.27 664.88
1年のレンジ
481.80 664.88
以前の終値
659.16
始値
661.89
買値
662.31
買値
662.61
安値
660.27
高値
664.88
出来高
141.708 K
1日の変化
0.48%
1ヶ月の変化
3.89%
6ヶ月の変化
18.81%
1年の変化
15.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K