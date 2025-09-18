通貨 / SPY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SPY: SPDR S&P 500
662.31 USD 3.15 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPYの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり660.27の安値と664.88の高値で取引されました。
SPDR S&P 500ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPY News
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- Stock Market News Review: SPY, QQQ Secure Record Highs, Shrug Off LEI Recession Warning - TipRanks.com
- If The Economy Is So Good....
- Quarterly Earnings: Signal Vs. Noise, Cost Vs. Benefit
- CII: Strong Total Returns For Long-Term Investors And Monthly Pay (NYSE:CII)
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- AAII Sentiment Survey: Optimism Skyrockets
- CHIQ: China's Consumer Weaknesses Are SPY's Gains (NYSEARCA:SPY)
- The Stage Is Set For A Sizeable Equity Market Pullback
- Quarterly Vs. Semiannual Reporting: Revisiting Trump’s Controversial Proposal
- Global Economic Outlook: September 2025
- Recession, Inflation, Or Goldilocks - What's Your Bet?
- No, Wait, They Cut Rates?
- September FOMC: Fed Delivers First Cut Since 2024, But Tone Stays Firm (NDX)
- Is JEPI Silently Eroding Your Wealth? (NYSEARCA:JEPI)
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- The Fed's Big Decision
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
1日のレンジ
660.27 664.88
1年のレンジ
481.80 664.88
- 以前の終値
- 659.16
- 始値
- 661.89
- 買値
- 662.31
- 買値
- 662.61
- 安値
- 660.27
- 高値
- 664.88
- 出来高
- 141.708 K
- 1日の変化
- 0.48%
- 1ヶ月の変化
- 3.89%
- 6ヶ月の変化
- 18.81%
- 1年の変化
- 15.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K