Devises / SPY
SPY: SPDR S&P 500

663.62 USD 1.31 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPY a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 660.37 et à un maximum de 664.55.

Suivez la dynamique SPDR S&P 500. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
660.37 664.55
Range Annuel
481.80 664.88
Clôture Précédente
662.31
Ouverture
662.32
Bid
663.62
Ask
663.92
Plus Bas
660.37
Plus Haut
664.55
Volume
128.697 K
Changement quotidien
0.20%
Changement Mensuel
4.10%
Changement à 6 Mois
19.04%
Changement Annuel
15.74%
20 septembre, samedi