SPY: SPDR S&P 500

663.62 USD 1.31 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPY fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 660.37 ve Yüksek fiyatı olarak 664.55 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P 500 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
660.37 664.55
Yıllık aralık
481.80 664.88
Önceki kapanış
662.31
Açılış
662.32
Satış
663.62
Alış
663.92
Düşük
660.37
Yüksek
664.55
Hacim
128.697 K
Günlük değişim
0.20%
Aylık değişim
4.10%
6 aylık değişim
19.04%
Yıllık değişim
15.74%
21 Eylül, Pazar