Dövizler / SPY
SPY: SPDR S&P 500
663.62 USD 1.31 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPY fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 660.37 ve Yüksek fiyatı olarak 664.55 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P 500 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPY haberleri
Günlük aralık
660.37 664.55
Yıllık aralık
481.80 664.88
- Önceki kapanış
- 662.31
- Açılış
- 662.32
- Satış
- 663.62
- Alış
- 663.92
- Düşük
- 660.37
- Yüksek
- 664.55
- Hacim
- 128.697 K
- Günlük değişim
- 0.20%
- Aylık değişim
- 4.10%
- 6 aylık değişim
- 19.04%
- Yıllık değişim
- 15.74%
21 Eylül, Pazar