SPY: SPDR S&P 500
663.40 USD 1.09 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPY hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 660.37 bis zu einem Hoch von 663.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P 500-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
660.37 663.49
Jahresspanne
481.80 664.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 662.31
- Eröffnung
- 662.32
- Bid
- 663.40
- Ask
- 663.70
- Tief
- 660.37
- Hoch
- 663.49
- Volumen
- 93.158 K
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 4.06%
- 6-Monatsänderung
- 19.00%
- Jahresänderung
- 15.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K